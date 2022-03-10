Ротен о Месси и Неймаре: «Два наемника! Это надувательство! Один ходит пешком по полю, другой отыграл меньше половины матчей за «ПСЖ»

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Экс-игрок «ПСЖ» жестко раскритиковал Лионеля Месси и Неймара.

Жером Ротен высказался об игре форвардов парижан после вылета команды из Лиги чемпионов от «Реала» по сумме двух матчей.

«Я выступаю против этих двоих, два наемника! Это надувательство!

Мне жаль так говорить о Лео Месси, но такова реальность. Парень просто ходит пешком по полю. Говорят, что он усердно пытался отобрать мяч. Вы смеетесь мне в лицо или что? Он сделал рывок на 10 метров.

Другой [Неймар] потерял все мячи. Я говорю «другой», потому что мне неприятно произносить его имя. С тех пор, как он тут появился, с ним случилась катастрофа. Он отыграл менее половины матчей за «ПСЖ»

Месси, остановись! Неймар, остановись! Проблема в них», – сказал Ротен для RMC Sport.

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