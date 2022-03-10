Ротен о Месси и Неймаре: «Два наемника! Это надувательство! Один ходит пешком по полю, другой отыграл меньше половины матчей за «ПСЖ»

Экс-игрок «ПСЖ» жестко раскритиковал и Неймара.

Жером Ротен высказался об игре форвардов парижан после вылета команды из от по сумме двух матчей.

«Я выступаю против этих двоих, два наемника! Это надувательство!

Мне жаль так говорить о Лео Месси, но такова реальность. Парень просто ходит пешком по полю. Говорят, что он усердно пытался отобрать мяч. Вы смеетесь мне в лицо или что? Он сделал рывок на 10 метров.

Другой [Неймар] потерял все мячи. Я говорю «другой», потому что мне неприятно произносить его имя. С тех пор, как он тут появился, с ним случилась катастрофа. Он отыграл менее половины матчей за .

Месси, остановись! , остановись! Проблема в них», – сказал Ротен для RMC Sport.