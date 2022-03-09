Неймар: «Я никогда не был эгоистом. Если мы выиграем у «Реала», а я снова не забью в ЛЧ, то это не так важно»

поделился мыслями перед игрой с «Реалом».

«Я никогда не был эгоистом. Я всегда играл ради партнеров по команде, потому что для меня значение имеют только победы. Я родился, чтобы выигрывать, и я в «ПСЖ» для этого.

Если мы выиграем у , а я снова не забью в чемпионов, то это не так важно. Я хочу уйти с поля, пройдя в следующий раунд. Это главное», – сказал форвард «ПСЖ» для TNT Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «Реалом» и «ПСЖ». На нашем сайте будет доступна видеотрансляция. Начало – в 23:00 по московскому времени.