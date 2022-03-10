Месси получил 4 из 10 от Le Parisien за игру с «Реалом», Неймар – 3,5. Оценка Маркиньоса и Доннаруммы – 2

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Le Parisien оценил действия футболистов «ПСЖ» в матче с «Реалом» (1:3).

Худшие баллы – у вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и защитника Маркиньоса. Они получили по 2 балла из 10.

Защитник Ашраф Хакими получил 3 балла, нападающий Неймар – 3,5, форвард Лионель Месси и хавбек Данилу Перейра – по 4, полузащитник Марко Верратти – 5. Игру Преснеля Кимпембе и Леандро Паредеса французское издание оценило в 5,5 баллов. Оценка защитника Нуну Мендеша – 6.

Лучшим же в составе «ПСЖ» стал Килиан Мбаппе. Ему поставили 7 баллов.

Парижане проиграли ответный матч, победив в первой игре со счетом 1:0, и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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