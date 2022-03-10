Неймар опроверг конфликт с Доннаруммой, выложив переписку: «Драки в раздевалке не было!»

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Неймар опроверг сведения о конфликте с Джанлуиджи Доннаруммой.

После поражения «ПСЖ» от «Реала» (1:3) и вылета французской команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала появилась информация о том, что форвард и вратарь парижан едва не подрались в раздевалке после игры.

В сторис инстаграма Неймар опубликовал скриншот статьи, в которой описываются эти события, и приложил к нему скриншот переписки с Доннаруммой.

Джанлуиджи скинул бразильцу ссылку на утреннюю новость о конфликте и написал: «Привет, Ней. Извини за вчерашнее. Эти новости неприемлемы».

Неймар ответил: «Спокойно, такое случается в футболе. Мы команда, и мы с тобой. Ты очень молод, и ты выиграешь много трофеев. Выше голову, давай двигаться дальше!»

Затем бразилец выложил еще одну историю, в которой написал: «Я ненавижу приходить сюда и говорить о новостях... Но та информация, что опубликована в предыдущем посте, – ложь. Драки в раздевалке не было!!!

Некомпетентные журналисты, которые хотят прославиться, попробуйте еще раз, окей?»

Фото: скриншоты из инстаграма Неймара

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