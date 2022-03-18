Хави: «Барса» подошла к «Реалу» в хороший момент, но это ничего не значит – будет сложно. Мы верим в то, что делаем»

высказался об игре с «Реалом» после победы над «Галатасараем» в .

«Матч с «Галатасараем» был важен. Это европейский трофей, мы хотим пройти далеко. Мы счастливы. И, вероятно, к матчу с мы подошли в хороший момент. Но это ничего не значит, я видел их в разные моменты. Нам будет очень трудно, очень сложно.

Мы верим в то, что делаем. Игроки тоже получают удовольствие. Мы владеем мячом. Мы все работаем на команду. Игра [с ] развивалась не в нашу пользу, но мы проявили терпение и характер. Очень важная победа, я удовлетворен», – сказал тренер «Барселоны».

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