Обамеянг про ЛЕ: «Барса» может дойти до финала и выиграть его. У нас сильный характер»

высказался после выхода «Барселоны» в 1/4 финала .

«Сложный матч. «Галатасарай» очень хорошо оборонялся. Мы теряли много мячей в первом тайме, но во втором были лучше. В конце концов мы победили, и это самое важное.

Умение возвращаться в игру после пропущенного мяча – это хорошо. У нас сильный характер. Гол Педри очень помог нам психологически. Это отличный мяч.

Я упорно работаю. Я здесь счастлив, и это самое важное. Когда ты чувствуешь себя хорошо, то получается делать все возможное, чтобы помочь команде.

Думаю, нам нужно продолжать в том же духе. «Барса» может дойти до финала и выиграть его. Нужно думать лишь о себе, о своей игре. Когда мы действуем интенсивно, то получаем много возможностей для победы.

Меня ждет первое класико. Посмотрим, что это такое. Я рад и хочу сыграть в этом матче», – сказал форвард «Барселоны» после после победы над (2:1).