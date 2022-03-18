Дест не сыграет с «Реалом» из-за травмы. Участие Пике под вопросом

Серджиньо Дест и Жерар Пике получили повреждения перед игрой Ла Лиги с «Реалом».
21-летний правый защитник «Барселоны» был заменен на 56-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Галатасарая» (2:1). По данным As, американец получил повреждение мышц задней поверхности бедра. Все указывает на то, что Дест пропустит несколько недель.
Таким образом, его участие в матче 29-го тура Ла Лиги против «Реала» практически исключено.
35-летний центральный защитник покинул поле на 81-й минуте, почувствовав дискомфорт в приводящей мышце. Его участие в класико на данный момент находится под вопросом.
Статистику Деста можно изучить здесь, а показатели Пике – тут.
«Барселона» сыграет с «Реалом» в воскресенье, 20 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.