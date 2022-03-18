Дест не сыграет с «Реалом» из-за травмы. Участие Пике под вопросом

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Серджиньо Дест и Жерар Пике получили повреждения перед игрой Ла Лиги с «Реалом».

21-летний правый защитник «Барселоны» был заменен на 56-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Галатасарая» (2:1). По данным As, американец получил повреждение мышц задней поверхности бедра. Все указывает на то, что Дест пропустит несколько недель.

Таким образом, его участие в матче 29-го тура Ла Лиги против «Реала» практически исключено.

35-летний центральный защитник покинул поле на 81-й минуте, почувствовав дискомфорт в приводящей мышце. Его участие в класико на данный момент находится под вопросом.

Статистику Деста можно изучить здесь, а показатели Пике – тут.

«Барселона» сыграет с «Реалом» в воскресенье, 20 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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