Дест не сыграет с «Реалом» из-за травмы. Участие Пике под вопросом

Серджиньо Дест и получили повреждения перед игрой с «Реалом».

21-летний правый защитник «Барселоны» был заменен на 56-й минуте ответного матча 1/8 финала против «Галатасарая» (2:1). По данным As, американец получил повреждение мышц задней поверхности бедра. Все указывает на то, что Дест пропустит несколько недель.

Таким образом, его участие в матче 29-го тура Ла Лиги против практически исключено.

35-летний центральный защитник покинул поле на 81-й минуте, почувствовав дискомфорт в приводящей мышце. Его участие в класико на данный момент находится под вопросом.

Статистику Деста можно изучить здесь, а показатели Пике – тут.

сыграет с «Реалом» в воскресенье, 20 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.