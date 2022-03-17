Педри: «Думаю, «Барселона» – фаворит Лиги Европы. Надеюсь, сможем выиграть трофей»

поделился эмоциями после выхода «Барселоны» в 1/4 финала .

«Думаю, на «Камп Ноу» мы ждали не такого результата. Мы приехали сюда, и это сложно. Я никогда не играл на стадионе, который так сильно давит. Это безумие. Быстрый гол помогает лучше войти в игру.

Посмотрим, кто достанется нам по итогам жеребьевки, но я считаю, что «Барса» – фаворит Лиги Европы. Мы играем в футбол, который нам нравится, и получаем удовольствие. Надеюсь, мы сможем выиграть трофей».

Про гол

«Я думал об ударе. Я делал ложные движения до тех пор, пока не наше пространство. Не помню, как так вышло. На поле все приходит ко мне само собой. Мне повезло, что думать не приходится.

Месси забивал гораздо лучше. Сравнивать мои голы с тем, что делал Лео, – это безумие», – сказал полузащитник «Барсы» для Movistar Plus после победы над (2:1).