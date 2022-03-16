Роналду не забивает в плей-офф ЛЧ 2 сезона подряд: 0 голов за 390 минут с «Порту» и «Атлетико»

не забивает в плей-офф Лиги чемпионов 2 сезона подряд.

Форвард остался без голов в двух матчах с «Атлетико» (1:1, 0:1) в 1/8 финала турнира.

В прошлом году португалец, выступавший за «Ювентус», не забил в двух матчах с (1:2, 3:2 д.в.) на этой же стадии турнира.

Таким образом, в активе Роналду 0 голов за 390 минут в 4 последних матчах в плей-офф .

Печаль Роналду: 0 ударов (третий раз в жизни в ЛЧ), крах великой серии с «Атлетико» и, кажется, впервые за 12 лет без титулов