На матч «Реал» – «Барселона» назначен Мартинес Мунуэра. Он дал пенальти за фол Лангле на Рамосе в прошлом сезоне

назначен главным арбитром матча «Реал» – .

Этот судья работал на матче между этими командами в прошлом сезоне. Тогда «Реал» одержал победу в 7-м туре со счетом 3:1. В той игре Мунуэра назначил пенальти в пользу мадридцев после того, как схватил за футболку в штрафной.

В матчах, которые обслуживал Мунуэра, «Реал» одержал 18 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. У «Барселоны» 16 побед, 6 ничьих и 4 поражения в матчах, на которых работал этот судья.

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