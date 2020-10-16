Директор «Барсы» о пенальти «Реала»: «Гребаный скандал. Мунуэра, иди на хер»

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Директор «Барселоны» Хави Вилажоана остался недоволен решением назначить пенальти в пользу «Реала» в класико. 

Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра, напомним, назначил 11-метровый после того, как Клеман Лангле схватил Серхио Рамоса за футболку в штрафной. Защитник «Реала» реализовал удар с точки. Игра закончилась 3:1 в пользу мадридцев.

«Это гребаный скандал! Мунуэра, иди на хер», – написал Вилажоана в твиттере во время второго тайма.

Стоит отметить, что потом функционер удалил твит и извинился: «Признаюсь, что в пылу я использовал не самые подходящие слова, поэтому прошу прощения, если кого-то обидел.

Тем не менее это по-прежнему возмутительно: Лангле инстинктивно хватает футболку, когда его толкают, и никоим образом не заслуживает наказания. Это знает каждый, кто играл в футбол».

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