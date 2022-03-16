«Селихов не сможет конкурировать с Сафоновым в сборной». Филимонов о вратарях

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Александр Селихов не сможет конкурировать с Матвеем Сафоновым в сборной России.

Такое мнение выразил бывший голкипер «Спартака» и сборной Александр Филимонов.

«Селихов не сможет с Сафоновым конкурировать, Матвей выглядел предпочтительнее в очном матче в РПЛ, он сильнее на данный момент.

Александр прибавил, избавился от травм, по праву первый номер в «Спартаке». Однако он играет в той команде, которая не позволяет ему выйти на более высокий уровень.

Сафонов играет в более слаженной команде. То, что Матвей показывает сейчас, позволяет ему быть первым номером [в сборной] безоговорочно», – заявил Филимонов.

Вратари «Спартака» и «Краснодара» получили вызов на ближайший сбор национальной команды страны.

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