«Селихов не сможет конкурировать с Сафоновым в сборной». Филимонов о вратарях

не сможет конкурировать с в сборной России.

Такое мнение выразил бывший голкипер «Спартака» и сборной Александр Филимонов.

«Селихов не сможет с Сафоновым конкурировать, Матвей выглядел предпочтительнее в очном матче в , он сильнее на данный момент.

Александр прибавил, избавился от травм, по праву первый номер в . Однако он играет в той команде, которая не позволяет ему выйти на более высокий уровень.

Сафонов играет в более слаженной команде. То, что Матвей показывает сейчас, позволяет ему быть первым номером [в сборной] безоговорочно», – заявил Филимонов.

Вратари «Спартака» и получили вызов на ближайший сбор национальной команды страны.