Кавазашвили о «Спартаке»: «Нужно менять человек 8 минимум, в первую очередь всех иностранцев. Оставить Селихова, Джикию и Бакаева»

считает, что состав нужно кардинально изменить.

«Основной состав «Спартака» нужно обновлять полностью: то, что мы видели в игре с ЦСКА и наблюдаем в последнее время – полный беспредел. Нужно менять человек 8 минимум, в первую очередь всех иностранцев. Оставить Селихова, нашего грузинчика Джикию и Бакаева. Жалко, что уходит Жиго, так бы и его нужно было оставить.

А всех остальных надо поставить в один ряд и попрощаться с ними. Сказать: «Ребята, идите отдыхайте, ищите себе работу, потому что сегодня вы не соответствуете уровню «Спартака» – великой, классной команде», – сказал бывший голкипер красно-белых.