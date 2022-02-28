Кавазашвили о «Спартаке»: «Нужно менять человек 8 минимум, в первую очередь всех иностранцев. Оставить Селихова, Джикию и Бакаева»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Георгий Джикия Александр Селихов Зелимхан Бакаев Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что состав «Спартака» нужно кардинально изменить.

«Основной состав «Спартака» нужно обновлять полностью: то, что мы видели в игре с ЦСКА и наблюдаем в последнее время – полный беспредел. Нужно менять человек 8 минимум, в первую очередь всех иностранцев. Оставить Селихова, нашего грузинчика Джикию и Бакаева. Жалко, что уходит Жиго, так бы и его нужно было оставить.

А всех остальных надо поставить в один ряд и попрощаться с ними. Сказать: «Ребята, идите отдыхайте, ищите себе работу, потому что сегодня вы не соответствуете уровню «Спартака» – великой, классной команде», – сказал бывший голкипер красно-белых.

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