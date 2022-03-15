Селихов, Смолов, Бакаев, Сарвели – в составе сборной России на мартовский сбор, Дзюба – нет

Объявлен состав сборной России на ближайший сбор.

Тренерский штаб команды во главе со Валерием Карпиным вызвал 27 игроков:

Вратари: («Краснодар»), («Динамо»), («Спартак»).

Защитники: («Спартак»), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба – ), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников ( ), Игорь Дивеев (ЦСКА).

Полузащитники: , Рифат Жемалетдинов (оба – ), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба – ), , Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).

Карпин так объяснил отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в списке игроков: «Он попросил его не вызывать на этот сбор в связи с непростой ситуацией на Украине, где у Артема много родственников».

Сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта. Подробное расписание сбора, в том числе товарищеских матчей, прорабатывается и будет опубликовано РФС дополнительно.

Напомним, 24 марта Россия должна была сыграть с Польшей в полуфинале стыковых матчей за выход на ЧМ-2022, но ФИФА отстранила россиян.