Роналдиньо: «Месси снова станет лучшим в мире. Для меня он и не переставал им быть»

Роналдиньо назвал Лионеля Месси лучшим игроком мира.
34-летнего аргентинца критикуют за игру в этом сезоне. После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов от «Реала» фанаты парижан освистывали и оскорбляли игрока в матче Лиги 1.
«Месси переживает не лучший момент, но мне трудно сомневаться в нем после всего того, что он сделал для футбола.
Я уверен, что он скоро снова завоюет трофеи, а однажды снова будет считаться лучшим в мире. Для меня он и не переставал им быть», – поддержал бывшего партнера по «Барселоне» Роналдиньо.
«Барса» переживает трудные времена. Я надеюсь, что она быстро вернется, потому что это клуб, который я очень люблю», – добавил бразилец.
Роналду и Месси синхронно вылетели в 1/8 финала ЛЧ – второй раз подряд. Конец эпохи?