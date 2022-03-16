Роналдиньо: «Месси снова станет лучшим в мире. Для меня он и не переставал им быть»

Роналдиньо назвал лучшим игроком мира.

34-летнего аргентинца критикуют за игру в этом сезоне. После вылета из Лиги чемпионов от «Реала» фанаты парижан освистывали и оскорбляли игрока в матче Лиги 1.

«Месси переживает не лучший момент, но мне трудно сомневаться в нем после всего того, что он сделал для футбола.

Я уверен, что он скоро снова завоюет трофеи, а однажды снова будет считаться лучшим в мире. Для меня он и не переставал им быть», – поддержал бывшего партнера по «Барселоне» .

«Барса» переживает трудные времена. Я надеюсь, что она быстро вернется, потому что это клуб, который я очень люблю», – добавил бразилец.

Роналду и Месси синхронно вылетели в 1/8 финала ЛЧ – второй раз подряд. Конец эпохи?