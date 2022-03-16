«Месси растерял всю магию после ухода из «Барсы», а Роналду делает нереальные хет-трики в 37. Вопрос о величайшем закрыт». Морган о форвардах

в очередной раз вступил в спор по поводу сравнений и .

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер в своем твиттере не согласился с высказыванием о том, что Месси в отличие от Роналду не способен заиграть в любой команде.

Морган, в свою очередь, поддержал мнение бывшего тренера .

«Очевидно, что Месси растерял всю свою магию после ухода из «Барселоны». Роналду владеет ею во всех своих командах, в том числе сейчас в «МЮ». Вот почему он GOAT (величайший в истории – Прим. Sports.ru).

В словах Фергюсона не было ничего неуважительного, он лишь сказал, что Месси не может играть без той комфортной зоны, что была у него в «Барсе», что мы и видим сейчас.

Роналду 37 лет, а он делает нереальные хет-трики. Месси на три года моложе, и увял он сейчас быстрее, чем мои вкусовые рецепторы после коронавируса, потому что нет больше той поддержки, что была в «Барселоне». Так что вопрос о величайшем закрыт – это Криштиану», – написал английский журналист в твиттере.