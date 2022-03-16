ФИФА разрешила регистрировать украинских игроков вне трансферного окна

ФИФА изменила в трансферный регламент ради украинских футболистов.

Международная федерация футбола временно внесла поправку в регламент, которая разрешает украинским игрокам переходить в новые клубы вне трансферного окна.

Украинцам теперь разрешено зарегистрироваться в клубе, даже если завершен период регистрации в ассоциации клуба, в который они намерены перейти.

Трансферы возможны, если украинским игрокам будет разрешен выезд из страны. При этом заинтересованные клубы смогут регистрировать не более двух футболистов с украинским паспортом.

Ранее ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с российскими клубами и временно, до 30 июня, перейти в команды из других лиг.