ФИФА откроет специальное трансферное окно для игроков из лиг России и Украины

ФИФА откроет специальное трансферное окно для футболистов, играющих в российском и украинском чемпионатах.
Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.
– По моей информации, ФИФА разрешит иностранцам, играющим в российском и украинском чемпионатах, приостанавливать трудовые договора до июня 2022 года и откроет сейчас специальное трансферное окно.
Зарубежные клубы смогут подписывать не более двух игроков до июня.
Соответственно, в течение трансферного окна контракты можно будет приостановить и уйти в другую команду.
Но в июне договора начнут действовать дальше, и футболист будет снова считаться игроком прежнего клуба.
– Что значит приостанавливать?
– Как это сейчас сделал «Краснодар». Или как, например, при уходе футболиста в аренду.
– Значит, разрывать контракты не разрешат?
– Разрывать – нет. Только приостанавливать до июня 2022 года, – заявил Зотов.