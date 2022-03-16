Орлов о словах Заремы: «Почему «Спартак» на 9-м месте, из-за того, что судьи их «плавят»? Ерунда, играют с ошибками, с перепадами»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Геннадий Орлов Йордан Ларссон Спорт-Экспресс Шамар Николсон Зарема Салихова Футбол

Геннадий Орлов отреагировал на критику «Спартака» в адрес судей.

«Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова дает оценку судьям... По-моему, лучше говорить о качестве игры своей команды. Счет же на табло.

Пусть ответят на вопрос: по какой причине «Спартак» сейчас на 9-м месте? Неужели из-за судей? Из-за того, что арбитры их «плавят», да?

Ерунда! «Спартак» играет с ошибками, с перепадами. У красно-белых нет классных полузащитников. Вот ЦСКА привез сильных легионеров и поднялся в таблице.

Николсон? Возможно, хороший нападающий. Но я боюсь, что он станет таким же, как нынешний Ларссон. Швед же, увы, деградировал... А кто в этом виноват?

Я бы еще понял, если бы «Спартак» из-за судейских решений с первого места откатился на второе... Но, ребят, посмотрите в таблицу РПЛ», – сказал журналист и комментатор.

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