Зарема Салихова: «Все на «Спартаке» делают цифры и деньги. Обзор игры с «Краснодаром» посмотрели больше, чем матч «Зенита». 9-я команда интереснее чемпиона?»

Зарема Салихова ярко высказалась о популярности «Спартака».
«Все на «Спартаке» делают цифры и деньги: букмекерские компании, вещатели, журналисты, блогеры, инсайдеры. Обзор матча с «Краснодаром» посмотрело в 2,5 раза больше людей, чем матч «Крыльев» и «Зенита» – лидера чемпионата. То есть команда на 9-м месте интереснее чемпиона?
Удивительно, что в ответ на то, что за счет «Спартака» все увеличивают свою доходность, клуб нарочито ставят в угол, наказывая судейством такого уровня [как в матче с «Краснодаром»]. Футболисты «Спартака» – не мальчики, на которых судьи должны учиться, и не герои для низкопробных ТВ-передач.
Если «Спартаку» станет по-настоящему скучно с вами со всеми, то футбол превратится в печальное зрелище. Да и одним «Спартаком» весь российский футбол долго сыт не будет», – написал спутница Леонида Федуна в своей колонке.
4 судейских выбора, решивших исход «Спартак» – «Краснодар». Видите ошибки?
У «Спартака» много эмоций, но не хватает системности. Пусть Ваноли учится