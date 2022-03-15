«Спартак» и «Рубин»: «Еще один такой тур, и мы реально «дропнем» дисс на судей»

«Спартак» и «Рубин» близки к тому, чтобы выложить музыкальную композицию о судьях .

После 21-го тура московская команда обратилась в ЭСК РФС с просьбой дать оценку работе бригады арбитров под руководством Евгения Кукуляка на игре с «Краснодаром» (1:2), а главный тренер казанцев и вовсе назвал пародией на рефери после матча с «Ростовом» (1:2).

Клубы опубликовали в Instagram картинку с текстом «Дисс на судей. Совместный трек «Спартака» и и сопроводили ее сообщениями «Еще один такой тур, и мы реально «дропнем» этот трек...» и «А потом еще и клип снимем».

Далее сыграет с «Нижним Новгородом» (19 марта), «Рубин» – с ЦСКА (20 марта).

Изображение: страницы «Спартака» и «Рубина» в инстаграме

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