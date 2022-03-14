«Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за работы судьи Кукуляка на матче с «Краснодаром»

«Спартак» просит оценить работу главного судьи Евгения Кукуляка на матче с «Краснодаром».

Московская команда уступила 1:2 в 21-м туре чемпионата России, решающий гол был забит на 86-й минуте с пенальти.

«Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра Кукуляка в нескольких эпизодах, среди которых штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николсона в эпизоде с голом Бакаева, пенальти в ворота «Спартака» за фол Мартинса», – отметил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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