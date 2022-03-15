«Зарема скатилась к разоблачениям фиктивных заговоров, а масштаб тренера Слуцкого гораздо больше, чем подсчет рукопожатий с судьями». Журавель о критике арбитров

высказался о критике в адрес российских судей.

«Уровень судейства и истерика вокруг никак не стыкуются друг с другом. И в матче , и в матче ключевые решения приняты верно и по правилам. Но гораздо проще выйти к микрофону или написать колонку, чем разобраться в работе судьи или в новых трактовках.

И флеш Слуцкого, и колонка Заремы – смещение акцентов совершенно не туда. Если они видят корень своих проблем в том, что озвучивают, то нам только остается развести руками. Прогресса в своей прямой работе они едва ли добьются.

Это печально. Масштаб тренера Слуцкого гораздо больше, чем подсчет рукопожатий с арбитрами. А Зарема на заре своего телеграма писала дельные и интересные вещи. А сейчас скатилась к разоблачениям фиктивных заговоров», – написал комментатор «Матч ТВ».

Зарема Салихова: «Судить грамотно в России так и не научились. Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти – это уже проходили с Тедеско»

«Мешков – пародия на судью. Его надо нахрен дисквалифицировать, #####». Свирепый монолог Слуцкого о судействе