«В Саудовской Аравии обезглавили 81 человека. Хотелось бы, чтобы Хау и другие могли высказаться об этом». «Международная амнистия» о «Ньюкасле»

В организации «Международная амнистия» высказались о саудовских владельцах «Ньюкасла».

«В конечном счете, не решает, кто будет владеть «Ньюкаслом». Но он – футбольный тренер.

Мы бы хотели призвать его и всех, кто связан с клубом, быть в курсе проблем. В Саудовской Аравии обезглавили 81 человека за выходные. Мы бы хотели, чтобы он и другие могли высказаться об этом.

Он не тот человек, кто принимает решения о владельцах, но у него есть возможность высказываться по этим вопросам», – заявил руководитель организации «Международная амнистия» Феликс Джекенс.

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