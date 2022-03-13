Хау отказался обсуждать казнь 81 человека в Саудовской Аравии: «Буду говорить только о футболе»

Главный тренер «Ньюкасла» отказался обсуждать казни в Саудовской Аравии.

Как передает Reuters, вчера в стране, которую представляет владеющий «сороками» Фонд государственных инвестиций, исключительная мера наказания была применена к 81 человеку, обвиняемому в террористических действиях.

«Я собираюсь отвечать только на вопросы о футболе и сегодняшней игре [с «Челси»]. Я все еще разочарован поражением, поэтому сейчас мне лучше говорить лишь про футбол», – сказал Хау.

Саудовцы все-таки купили «Ньюкасл». У большинства фанатов – праздник, у правозащитников – вопросы к АПЛ