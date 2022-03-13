Хау о 0:1 от «Челси»: «Почему не дали пенальти? Это делает посмешище из ВАР. И у Хавертца могла быть красная»

раскритиковал ВАР после поражения от .

В 29-м туре «сороки» на выезде уступили «синим» (0:1), пропустив на 89-й минуте.

На 39-й минуте , забивший в итоге победный гол, локтем ударил в голову . Арбитр Дэвид Кут показал немцу желтую карточку.

На 57-й минуте упал в штрафной хозяев после единоборства с . Кут указал на угловой, судья ВАР не вмешался в эпизод.

«Там могла быть красная, но я не собирался вопить об этом. Но почему при наличии ВАР не дали пенальти или не отправили судью к монитору посмотреть момент – я не могу понять. Это делает посмешище из ВАР.

«Ньюкасл» все еще в битве за сохранение прописки в АПЛ. Мы не питаем иллюзий и с нетерпением ждем предстоящих важных игр», – сказал главный тренер .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.