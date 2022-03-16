Фанаты «МЮ» бросали в Симеоне различные предметы с трибун после поражения от «Атлетико»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» бросали различные предметы в Диего Симеоне после поражения от «Атлетико».
Мадридский клуб обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первая игра – 1:1).
После финального свистка аргентинец сразу отправился в подтрибунное помещение. С трибун в него полетели различные предметы.
Впрочем, сам тренер заявил, что ничего не заметил: «После такой победы мне просто хотелось попасть в раздевалку и порадоваться».
Гол, которым «МЮ» выкинули из Лиги чемпионов. «Атлетико» просто порвал оборону хитрым маневром