«МЮ» ищет фанатов, бросавших предметы в Симеоне. Им грозит запрет на посещение стадиона

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«Манчестер Юнайтед» намерен наказать фанатов, бросавших предметы в Диего Симеоне.

«Атлетико», который тренирует аргентинец, обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первая игра – 1:1).

После финального свистка аргентинец сразу отправился в подтрибунное помещение. С трибун в него полетели различные предметы, в том числе пластиковые бутылки.

Представители «Юнайтед» изучают записи с камер видеонаблюдения. На «Олд Траффорд» запрещено бросать на поле посторонние предметы, а нарушителям грозит наказание в виде запрета на посещение стадиона сроком до трех лет.

Гол, которым «МЮ» выкинули из Лиги чемпионов. «Атлетико» просто порвал оборону хитрым маневром

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