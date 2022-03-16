Давид Де Хеа: «Атлетико» встал перед Облаком после гола. Это очень оборонительная команда, им сложно забить»

Вратарь прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

«МЮ» проиграл в 1/8 финала по сумме двух матчей (1:1, 0:1).

«Мы очень разочарованы этим результатом. Сложно подобрать слова, чтобы выразить наши чувства сейчас. В обоих матчах мы не сделали достаточно для того, чтобы выиграть. Очень грустный день для нас.

«Атлетико» – команда с огромным опытом. Они знают, как играть в подобных матчах Лиги чемпионов. Они забили, а нам было тяжело создавать моменты. Мы вылетели из одного из самых важных турниров, поэтому очень расстроены.

После гола вся команда «Атлетико» встала перед . Это очень оборонительная команда, им сложно забить. Мы старались вплоть до самого конца, но этого было недостаточно.

Работу судьи я обсуждать не буду. Все, кто смотрели игру, все видели.

То, что «МЮ» на протяжении пяти лет не выигрывает трофеи, конечно, неприятно. Это тяжело для нас, для клуба, для болельщиков. Сейчас мы в такой непростой ситуации. Но нужно продолжать бороться», – сказал Де Хеа.