«Месси и Неймар в ответе за поражение! Один Мбаппе был опасен в обоих матчах». Ротен о вылете «ПСЖ» из ЛЧ

Жером Ротен раскритиковал игру Лионеля Месси и Неймара в матче с «Реалом».
Неймар отметился ассистом в ответной игре с мадридцами в 1/8 финала Лиги чемпионов. На счету Месси результативных действий не было, как и в первой встрече.
«Ответственные за поражение – Неймар и Месси! Они должны сами взять на себя ответственность.
Когда Леонардо нанимает этих ребят и выпускает их, они становятся легендами клуба. Им платят за это.
Я не виню Верратти, Данилу, Паредеса, Мбаппе. Он был единственным опасным игроком в обоих матчах», – сказал бывший игрок «ПСЖ» RMC Sport.