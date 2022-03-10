«Месси и Неймар в ответе за поражение! Один Мбаппе был опасен в обоих матчах». Ротен о вылете «ПСЖ» из ЛЧ

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Жером Ротен раскритиковал игру Лионеля Месси и Неймара в матче с «Реалом».

Неймар отметился ассистом в ответной игре с мадридцами в 1/8 финала Лиги чемпионов. На счету Месси результативных действий не было, как и в первой встрече.

«Ответственные за поражение – Неймар и Месси! Они должны сами взять на себя ответственность. 

Когда Леонардо нанимает этих ребят и выпускает их, они становятся легендами клуба. Им платят за это. 

Я не виню Верратти, Данилу, Паредеса, Мбаппе. Он был единственным опасным игроком в обоих матчах», – сказал бывший игрок «ПСЖ» RMC Sport.

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