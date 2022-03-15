Константин Генич: «Почему молчат футболисты? Не сомневаюсь: директива от клубного руководства»

прокомментировал отсутствие в составе сборной России.

Ранее главный тренер сказал, что у Дзюбы возникли семейные проблемы в связи с ситуацией на Украине. Позднее и Дзюба уточнили, что между ними и сборной возникло недопонимание относительно причин отказа.

«Дзюба позвонил Карпину и привел такую причину, чтобы не приезжать в сборную – у него родственники, он очень переживает. Да, за «Зенит» это ему не мешает играть, но с клубом он связан контрактом, который закончится этим летом. А сборная сейчас – это такой факультатив. Я его не оправдываю, но и не выступаю с порицанием.

У Дзюбы своя аргументация. И когда говорят о том, почему молчат футболисты, я не сомневаюсь – это директива, которая идет от клубного руководства. В любом клубе могли сказать, чтобы футболисты эту тему замалчивали и ни в коем случае нигде и ничего не публиковали.

Иначе у нас много ребят, активно ведущих социальные сети, неоднократно высказались бы на эту тему», – приводит «Бизнес Online» слова комментатора «Матч ТВ» из эфира канала.

Почему Дзюба не в сборной? Карпин сказал про семейные проблемы на фоне Украины, дальше заговорили о недопонимании