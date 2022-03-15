Артем Дзюба: «Я не поехал в сборную не из-за политических моментов, дело в семейных обстоятельствах. Кажется, Карпин меня неправильно понял»

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Артем Дзюба опроверг информацию об отказе от вызова в сборную из-за ситуации на Украине.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин так объяснил решение не вызывать Дзюбу: «Он попросил его не вызывать на этот сбор в связи с непростой ситуацией на Украине, где у Артема много родственников».

«Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов.

Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей.

Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали», – сказал нападающий «Зенита».

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