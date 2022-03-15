Карпин о Дзюбе: «Он попросил его не вызывать на этот сбор в связи с непростой ситуацией на Украине, где у Артема много родственников»

объяснил, почему снова не вызвал в сборную.

Нападающий «Зенита» не вошел в список игроков, которые отправятся на тренировочный сбор национальной команды.

– В своем недавнем интервью вы признались, что на сборе в Испании вы провели встречу с Артемом Дзюбой и договорились, чтобы он готовился к вызову в сборную. При этом Артема сейчас нет в списке. Можете объяснить причину?

– С Артемом мы действительно встречались в конце предсезонных сборов «Зенита», но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе, а ко всем игрокам.

В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживают много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать.

Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за «Зенит».

Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать на предстоящий сбор еще и Караваев. Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошёл Караваеву навстречу, – сказал Карпин.

🔥Дзюба на связи: задело, что Карпин назвал клоуном, но готов мириться, журналисты не понимают в футболе