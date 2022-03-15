Дзюба готов играть за сборную при Карпине: «Конечно! Надеюсь, меня будут вызывать»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Артем Дзюба готов играть в сборной России при Валерии Карпине.

– В будущем вы готовы играть за сборную при Карпине?

– Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать.

В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную, – сказал нападающий «Зенита».

Карпин о Дзюбе: «Он попросил его не вызывать на этот сбор в связи с непростой ситуацией на Украине, где у Артема много родственников»

Артем Дзюба: «Я не поехал в сборную не из-за политических моментов, дело в семейных обстоятельствах. Кажется, Карпин меня неправильно понял»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные