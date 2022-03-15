Карпин о Дзюбе: «Возможно, произошло недопонимание моего предыдущего комментария, но между нами недопониманий нет»

подтвердил, что Артем Дзюба пропустит мартовский сбор по семейным обстоятельствам.

«Как я уже говорил, Артем действительно пропустит предстоящий сбор по семейным причинам.

Да, возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария, но главное, что никаких недопониманий между нами самими нет.

Еще раз подтверждаю, что мы остаемся с Артемом на связи и будем внимательно следить за его играми за «Зенит», – сказал Карпин.

Карпин о Дзюбе: «Он попросил его не вызывать на этот сбор в связи с непростой ситуацией на Украине, где у Артема много родственников»

Артем Дзюба: «Я не поехал в сборную не из-за политических моментов, дело в семейных обстоятельствах. Кажется, Карпин меня неправильно понял»

«Зенит» о Дзюбе вне сборной: «Карпина не так поняли. Причина Артема исключительно семейная»