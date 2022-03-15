Перес хочет собрать «галактикос» в «Реале». Он обсудит трансфер Холанда с Ватцке в ближайшие часы (Cuatro)

Президент «Реала» и гендиректор «Боруссии» обсудят переход Эрлинга Холанда.
По данным Cuatro, в ближайшие часы Флорентино Перес и Ханс-Йоахим Ватцке встретятся в Мадриде, чтобы обсудить сделку по форварду «Дортмунда». Руководителей клубов связывают хорошие отношения, и это может стать ключевым моментом для сделки.
Перес хочет вновь собрать «галактикос» в «Реале», и это является основной причиной, по которой «Мадрид» всерьез борется за нападающего.
Сообщалось, что «Манчестер Сити» опережает другие клубы в борьбе за Холанда, но «Реал» не сдается, так как знает, что норвежец предпочел бы перейти в «Мадрид».