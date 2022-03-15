Ребров об оставшемся в России Ваноли: «Он мужчина. Это говорит о его человеческих качествах, ответственности»

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Артем Ребров оценил поступок тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

Технический координатор клуба прокомментировал решение специалиста остаться в России.

«Ваноли сразу посадил меня в самолете, чтобы я был рядом. Посадил в столовой рядом. Не для того, чтобы я транслировал то, что он думает, а чтобы я до команды доносил какие-то вещи, которые, может быть, кто-то не понимает.

Мы должны одинаково думать. Чтобы передавать туда, я должен понимать, что думает он. Когда ты сам это более глубоко понимаешь, то можешь донести до футболистов.

Почему он не уехал? Это говорит о его человеческих качествах. Это говорит об его ответственности.

Он мужчина, как у нас говорят. Он показал, как мужчина должен вести себя в такой ситуации», – сказал Ребров в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

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