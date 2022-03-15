Зарема об идее «заморозки» РПЛ: «Как в таком чемпионате мотивировать игроков – без соревновательного принципа, еврокубков и разбившейся мечты выступать за сборную?»

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Зарема Салихова раскритиковала предложения о расширении и «заморозке» РПЛ

«Игры прошедшего тура оставили удручающее впечатление. 0:0 на табло, пустые стадионы, даже ложи не заполнены. При этом те же «Химки» и «Уфа» ратуют за увеличение команд и «заморозку» лиги.

Вы точно уверены, что наберете по 24 российских игрока в каждую команду, не превратив чемпионат в дворовую лигу и тем самым не убив напрочь интерес к футболу?

Вы точно будете работать с городом и гарантировать посещаемость? Почему тогда сейчас на матчах этих команд по 500 человек? Или просто в случае вылета в ФНЛ есть страх потерять государственное финансирование?

Может, кто-то подскажет, какими словами в таком замороженном чемпионате мотивировать игроков при отсутствии соревновательного принципа, отсутствии еврокубков и разбившейся мечты выступать за сборную?» – задалась вопросом спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна в своей колонке.

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