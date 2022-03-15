На «Челси» есть около 200 претендентов. Продажа клуба саудовцам маловероятна

На «Челси», выставленный на продажу, есть около 200 претендентов.

По сведениям Sky Sports, интерес к клубу высок, однако многие из этих желающих не оцениваются как серьезные кандидаты. До того, как они смогут перейти к обсуждению финансовых аспектов сделки, они обязаны будут подтвердить свою платежеспособность.

Подчеркивается, что продажа «Челси» субъектам, имеющим отношение к Саудовской Аравии, маловероятна, несмотря на поступающие предложения.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова найти вариант для продажи «Челси», но при условии, что Абрамович не получит вырученные средства.

«Если не будет самолета, поезда или автобуса, я поведу минивэн в Лилль». Тухель – щит для «Челси» в непростое время