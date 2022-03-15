Артур: «Роналду удивил профессионализмом. В «Юве» он иногда заглядывал в тарелки и говорил: «Нет, это вам не нужно»

рассказал о том, как , его бывший партнер по «Ювентусу», следит за собой.

«Криштиану удивил меня своим профессионализмом. Он не футболист, а спортсмен. Профессионалом его делает вся та работа, которая предваряет матчи, все то, что он делает не только на поле (это видят все), но и за его пределами.

Он трудится, правильно питается и принимает солнечные ванны по 15 минут в день. Также он доброжелательный человек, старающийся всем помочь. Ему интересны те, кто его окружает.

Мы сидели с ним за одним столом, и иногда он заглядывал в наши тарелки и говорил: «Нет, это вам не нужно». Он пытается всем помочь, он чуткий человек», – сказал хавбек в эфире TNT Sports.