«Роналду называют проблемой «МЮ», но без него клуб шел бы гораздо ниже. Он единственная причина победы над «Тоттенхэмом». Ширер о Криштиану

высказался о критике в адрес .

«Некоторые люди думают, что Криштиану Роналду – проблема , но бог знает, где бы они были без него.

Несколько недель назад я сказал, что если бы не Роналду, «Юнайтед» бы шел гораздо ниже, и субботняя игра против вкратце объяснила почему.

Он был единственной причиной, по которой они победили «шпор». Его хет-трик был феноменальным, и в общем его игра была настолько хороша, что это было потрясающе.

Для меня это не было неожиданностью, потому что он делает это уже много лет – у него 59 хет-триков, что просто абсурдно – но это был некий ответ его критикам, и все три его гола были по-своему особенными», – сказал Ширер.