«Роналду называют проблемой «МЮ», но без него клуб шел бы гораздо ниже. Он единственная причина победы над «Тоттенхэмом». Ширер о Криштиану

Алан Ширер высказался о критике в адрес Криштиану Роналду.
«Некоторые люди думают, что Криштиану Роналду – проблема «Манчестер Юнайтед», но бог знает, где бы они были без него.
Несколько недель назад я сказал, что если бы не Роналду, «Юнайтед» бы шел гораздо ниже, и субботняя игра против «Тоттенхэма» вкратце объяснила почему.
Он был единственной причиной, по которой они победили «шпор». Его хет-трик был феноменальным, и в общем его игра была настолько хороша, что это было потрясающе.
Для меня это не было неожиданностью, потому что он делает это уже много лет – у него 59 хет-триков, что просто абсурдно – но это был некий ответ его критикам, и все три его гола были по-своему особенными», – сказал Ширер.