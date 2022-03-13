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    «1-й гол Роналду – чудесный удар, 3-й – прыжок в стиле Джордана. Криштиану во всем своем великолепии». Экс-форвард «Вест Хэма» Эштон о хет-трике

    Теги Майкл Джордан Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Дин Эштон премьер-лига Англия НБА Тоттенхэм Футбол

    Дин Эштон сравнил Криштиану Роналду с Майклом Джорданом после хет-трика португальца.

    Форвард «Манчестер Юнайтед» забил 3 мяча «Тоттенхэму» (3:2) в 29-м туре АПЛ.

    «Это был Криштиану Роналду во всем своем великолепии, не так ли? Мы увидели, что действительно лучшие футболисты, даже когда их в какой-то степени критикуют, способны дать всем ответ. Они сразу развеивают все сомнения – это именно то, чем они занимаются всю свою карьеру. Они сильны духом.

    У Роналду один из самых сильных характеров, он просто вышел и невероятным образом реализовал свои моменты. Голы были прекрасны.

    Первый гол – чудесный удар, третий гол – удивительный прыжок в стиле Майкла Джордана и мощный удар головой. Он словно отмотал время назад.

    Дети по всей стране будут в восторге от этих мячей, и именно такой эффект и производит топ-футболист», – отметил бывший нападающий «Вест Хэма» и «Норвича».

    Мощь Роналду – не только хет-трик, но и 8 ударов (весь «Тоттенхэм» нанес 10!). Вклад Рангника в победу тоже есть

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