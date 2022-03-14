«Попросил Роналду описать, почему он лучший игрок всех времен. Он ответил: «Я Единственный». Журналист Морган о Криштиану

Английский журналист рассказал о переписке с .

рассказал о сообщениях от форварда после матча с «Тоттенхэмом» (3:2), в котором португалец сделал хет-трик.

«Сегодня я попросил Роналду одним словом описать, почему он лучший игрок всех времен.

«Больше, чем особенный. Я Единственный», – ответил он. И добавил два смеющихся смайлика», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в своей колонке.

Безумный хет-трик Роналду «Тоттенхэму» – 59-й в его карьере. Давайте все вместе: Siii 💎