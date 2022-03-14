Хусаинов о матче «Спартак» – «Краснодар»: «Судейство – беда. На одни и те же эпизоды разные трактовки»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Сергей Хусаинов Краснодар Спорт-Экспресс Евгений Кукуляк Футбол

Бывший арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Спартак»«Краснодар».

«С точки зрения возможностей, Кукуляк отсудил на своем уровне. Но на матче работает не один главный арбитр. Сейчас их много, целая бригада.

Вчерашнее судейство это беда. На одни и те же эпизоды разные трактовки. Оставим это на совести арбитров. Должно быть одинаковое отношение к обеим командам, но все спорные решения всегда принимаются в пользу атаки. Все три спорных эпизода судья трактовал не в пользу атаки. Это очень грубые ошибки!» – сказал Хусаинов.

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