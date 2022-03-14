Ди Канио о Роналду и Месси: «Предпочитаю человека с душой инопланетянину без эмоций. Криштиану на скамейке с «Ман Сити»? Он уедет в Португалию, а потом сделает хет-трик»

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Паоло Ди Канио сравнил нападающих Лионеля Месси («ПСЖ») и Криштиану Роналду («МЮ»).

«Месси [после освистывания со стороны фанатов] покинул поле, не проявляя никаких эмоций и почесывая голову.

Я предпочитаю Роналду. Вы хотите, чтобы я сидел на скамейке в матче против «Манчестер Сити»? Тогда я уеду в Португалию, вернусь и сделаю хет-трик!

Я предпочитаю человека с душой инопланетянину без эмоций.

Месси показал пределы своего характера. Конечно, его можно освистывать. Тысячи болельщиков его ждали, мечтали о нем, но его поведение было неправильным», – сказал бывший форвард «Лацио» в эфире Sky Sport Italia.

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