Ди Канио о Роналду и Месси: «Предпочитаю человека с душой инопланетянину без эмоций. Криштиану на скамейке с «Ман Сити»? Он уедет в Португалию, а потом сделает хет-трик»

сравнил нападающих ( ) и ( ).

«Месси [после освистывания со стороны фанатов] покинул поле, не проявляя никаких эмоций и почесывая голову.

Я предпочитаю Роналду. Вы хотите, чтобы я сидел на скамейке в матче против «Манчестер Сити»? Тогда я уеду в Португалию, вернусь и сделаю хет-трик!

Я предпочитаю человека с душой инопланетянину без эмоций.

Месси показал пределы своего характера. Конечно, его можно освистывать. Тысячи болельщиков его ждали, мечтали о нем, но его поведение было неправильным», – сказал бывший форвард «Лацио» в эфире Sky Sport Italia.

Линекер о Роналду и Месси: «Даже эти футбольные боги не могут вечно бросать вызов времени. Нам стоит снизить ожидания»