Джорджо Кьеллини: «Роналду и Месси – инопланетяне. Криштиану каждый день работает для достижения целей и всегда находит новые»

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«Криштиану и Месси – инопланетяне. Они не такие, как все. Мне посчастливилось три года играть с Криштиану в «Ювентусе». Когда видишь его день за днем, начинаешь понимать часть его секретов.

Он каждый день работает для достижения своих целей и постоянно находит новые. Он всегда на месте в важные моменты, когда он нужен.

Но он всего лишь один игрок, в конце концов. Можно быть уверенным, что в команде, помогающей Криштиану и играющей лучше других, он будет забивать», – сказал защитник в интервью The Times.