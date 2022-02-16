Линекер о Роналду и Месси: «Даже эти футбольные боги не могут вечно бросать вызов времени. Нам стоит снизить ожидания»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о спаде в игре форварда и нападающего .

«Месси 35 в июне, Роналду только исполнилось 37. Нам, вероятно, стоит понизить ожидания.

Они все еще творят замечательные вещи, но даже эти футбольные боги не могут вечно бросать вызов времени», – написал англичанин.

Гари ответил на реплику в твиттере: «Я люблю Месси и Роналду, но они оба выглядят так, словно отчаянно пытаются сделать что-то».

Сегодня Месси не реализовал пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0), а Роналду забил гол «Брайтону» (2:0) в матче .