Черчесов о своей работе в «Ференцвароше»: «Я абсолютно доволен, хотя постоянно хочу большего»

доволен своей работой в «Ференцвароше».

58-летний российский тренер прокомментировал победу над (2:0) в 24-м туре чемпионата Венгрии.

«Это очень важная победа. Мы понимали, что соперник в непростой ситуации после последних матчей, что они не облегчат нам задачу.

Я доволен тем, что мы хорошо контролировали игру в первом тайме, но во втором игра стала легко выскальзывать из наших рук.

Рад, что Риан Ммаэ вернулся и забил два гола, мы одержали очень важную победу», – сказал экс-тренер сборной России.

Также Черчесов оценил выступления команды с момента его прихода в «Ференцварош» в январе.

«У нас были трудности – коронавирус, три футболиста уезжали на Кубок Африки. Войти в команду по ходу сезона – это не самая простая задача, но я думаю, что мы постоянно совершенствуемся и обретаем стабильность.

Конечно, мы хотим демонстрировать одинаковое качество и одинаковую эффективность на протяжении всех матчей без каких-либо значительных колебаний. Нам еще предстоит над этим поработать, но в целом я абсолютно доволен проделанной нами работой, хотя я постоянно хочу еще и еще большего», – сказал тренер.

«Ференцварош» Черчесова лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 5 очков. Тренер выиграл 6 из 10 матчей