Черчесов о победе «Ференцвароша»: «Довольны, что после прошедшего тура увеличили отрыв сразу от двух преследователей»

поделился впечатлениями по итогам игры с «Кишвардой».

В 23-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош», который возглавляет бывший тренер сборной России, одержал волевую победу со счетом 2:1.

«Матч с прямым соперником за чемпионство выдался сложным. Первый тайм у нас не получился, да еще пропустили с пенальти, который нам назначили после просмотра ВАР.

В перерыве мы сделали две замены и поменяли игровую схему. Рисунок игры изменился в нашу пользу, и я рад, что команда одержала заслуженную волевую победу. У нас по-прежнему травмированы три ключевых игрока, но, может быть, кто-то из них вернется к следующему туру.

Мы довольны, что после прошедшего тура увеличили отрыв сразу от двух преследователей, но радоваться все равно рано. Ни одного легкого матча здесь у нас еще не было, так что работаем и не расслабляемся.

До 18-го числа играем в чемпионате Венгрии, а затем будет пауза дней на десять. Дадим команде несколько дней отдыха, а потом будем работать в своем тренировочном центре», – сказал Черчесов.

возглавляет турнирную таблицу, набрав 46 очков в 23 играх. У и «Кишварды» по 41 баллу.