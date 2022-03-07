Черчесов о волевых 2:1 с «Кишвардой»: «Хотелось повысить голос в перерыве, но это не помогло бы»

прокомментировал волевую победу над «Кишвардой» (2:1).

Главный тренер высказался после матча 23-го тура чемпионата Венгрии.

«Мы знали, что нам будет противостоять сильный соперник, который отстает от нас на два очка, поэтому мы ожидали, что матч будет упорным.

Мы одержали очень важную победу. Таймы получились разными. До перерыва мы играли не лучшим образом, уступали в единоборствах, и [вратарю] Дибусу приходилось вступать в игру.

В перерыве мы проанализировали ошибки, поменяли тактику, схему и рисунок игры в целом. Могу сказать, что мы спокойно обсуждали произошедшее в первом тайме. Мне хотелось немного повысить голос, но это не помогло бы в данной ситуации. Если футболисты играют плохо, они сами знают, что им нужна поддержка, а не крик.

[о первой домашней победе с «Ференцварошем»] Для меня самое главное – команда и болельщики. Конечно, я доволен победой, но важнее то, что мы одержали ее вместе, всей командой», – сказал Черчесов.